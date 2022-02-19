Kayserispor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 26. haftasında Kayerispor ile Giresunspor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kayserispor 2-1 kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gavranovic ve 45+1. dakikada Mert Çetin kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise 86. dakikada Süleymanov'dan geldi.
Kayserispor bu sonuçla puanını 38'e çıkarırken Giresunspor, 26 puanda kaldı.
Kayserispor gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Giresunspor ise Göztepe'yi konuk edecek.