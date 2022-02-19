BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
HABER /  POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti

Numan Kurtulmuş: Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,"2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir." dedi.

Abone ol

Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Gaziantep'e giden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, daha sonra partisinin Şehitkamil Nikah ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

2023 seçimine değindi
Toplantıda konuşan Kurtulmuş, 2023'te önemli bir seçim yapılacağını ve bu seçime parti olarak nasıl hazırlandıklarını görmek için illeri ziyaret ettiklerini ifade etti.

Seçime çok fazla bir süre kalmadığını belirten Kurtulmuş, son aketlere değindi:

"Anketlerde ak parti açık ara birinci parti"
"Haziran 2023'e kadar gayretle çalışmak için kararlılık sizdedir, mücadele sizindir. Mahalle mahalle, köy köy, kasaba kasaba, sokak sokak dolaşarak meselemizi anlatacağız. 2023 seçimleri açık söylüyorum, aslanın ağzındadır. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Hani diyorlar ya, zannedersin ki kendileri birinci parti olmuş. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir, en yakın rakibinden 10-12 puan öndedir. Çok şükür durum böyledir. Ama 50+1 gerekiyor, her gün artı 1 alarak yolumuza devam edeceğiz. Her gün yeni arkadaşlar, insanlar kazanacağız. İnsanlar siyasette başarıya oy verir, siyasette hizmet yapanlara oy verir. Ama insanlar oy verirken akıllarıyla hareket ettiği kadar gönülleriyle de hareket eder."

ÖNCEKİ HABERLER
Şevval Sam oğlu Tarık Emir kimdir kaç yaşında babası kimdir?
Şevval Sam oğlu Tarık Emir kimdir kaç yaşında babası kimdir?
Türkiye 19 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 19 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Şevval Sam evli mi ilk eşi Metin Tekin kimdir kaç çocuğu var?
Şevval Sam evli mi ilk eşi Metin Tekin kimdir kaç çocuğu var?
Haksız fiyat artışlarına karşı şikayet bildirim sistemi
Haksız fiyat artışlarına karşı şikayet bildirim sistemi
Kaan Sekban kimdir aslen nereli kaç yaşında? Kaan Sekban ne iş yapar?
Kaan Sekban kimdir aslen nereli kaç yaşında? Kaan Sekban ne iş yapar?
Beşiktaş Altay maçı (CANLI YAYIN)
Beşiktaş Altay maçı (CANLI YAYIN)
Şevval Sam kaç yaşında aslen nereli oğlunun babası kim?
Şevval Sam kaç yaşında aslen nereli oğlunun babası kim?
Zelenskiy'den AB ve NATO'ya: Üyelik konusunda dürüst olunmalı
Zelenskiy'den AB ve NATO'ya: Üyelik konusunda dürüst olunmalı
Kayserispor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup etti
Kayserispor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup etti
Balıkesir'de kayıp taksiciden acı haber geldi! Cesedi bakın nerede bulundu
Balıkesir'de kayıp taksiciden acı haber geldi! Cesedi bakın nerede bulundu