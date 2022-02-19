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Türkiye 19 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 19 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 462 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 144 milyon 799 bin 530'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Şubat 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 462 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 96 bin 664 oldu.

Antiviral ilacın dağıtımı başladı
Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı.'' ifadelerini kullandı.

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