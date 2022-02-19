BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
HABER /  POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı

Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hastalığı atlattı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, PCR testlerinin negatife döndüğünü hastalığı atlattığını duyurdu.

"Hamdolsun negatife döndü"
Çavuşoğlu, paylaşımında "Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kaan Sekban kimdir aslen nereli kaç yaşında? Kaan Sekban ne iş yapar?
Kaan Sekban kimdir aslen nereli kaç yaşında? Kaan Sekban ne iş yapar?
Beşiktaş Altay maçı (CANLI YAYIN)
Beşiktaş Altay maçı (CANLI YAYIN)
Zelenskiy'den AB ve NATO'ya: Üyelik konusunda dürüst olunmalı
Zelenskiy'den AB ve NATO'ya: Üyelik konusunda dürüst olunmalı
Kayserispor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup etti
Kayserispor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup etti
Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 13 oldu
Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 13 oldu
Kayseri'de 'dimyat'a giderken evdeki bulgurdan olmak' atasözü gerçek oldu: Bekçiye yakalanınca...
Kayseri'de 'dimyat'a giderken evdeki bulgurdan olmak' atasözü gerçek oldu: Bekçiye yakalanınca...
İstanbul'da başörtüsü yasağı protestosu! 28 Şubat sürecine gönderme yaptılar
İstanbul'da başörtüsü yasağı protestosu! 28 Şubat sürecine gönderme yaptılar
Mustafa Sarıgül'den Tarkan'ın 'geççek' şarkısıyla ilgili açıklama
Mustafa Sarıgül'den Tarkan'ın 'geççek' şarkısıyla ilgili açıklama
Kocasının spermiyle kek yapan öğretmenin yaptıkları mide bulandırdı: Meğer...
Kocasının spermiyle kek yapan öğretmenin yaptıkları mide bulandırdı: Meğer...
Süper ligde görülmemiş protesto! Yeni Malatyasporlu futbolcular 20 saniye hareketsiz kaldılar
Süper ligde görülmemiş protesto! Yeni Malatyasporlu futbolcular 20 saniye hareketsiz kaldılar