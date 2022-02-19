BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
HABER /  GÜNCEL

Kaan Sekban evli mi kaç yaşında? Kaan Sekban mesleği ne iş yapar?

Kaan Sekban evli mi kaç yaşında? Kaan Sekban mesleği ne iş yapar?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de Kaan Sekban oldu. Komedyen ve yazar olan Kaan Sekban 38 yaşında ve aslen İstanbul doğumlu. Tebrikler Kovuldunuz kitabı ile tanınan Kaan Sekban evli mi, eşi ve çocukları var mı?

Abone ol

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de Kaan Sekban olacak. Karışık Kaset komsepti olacak programında şarkılar da söyleyecek olan Kaan Sekban esprileri ile de kırıp geçirecek. Peki kimdir Kaan Sekban, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi?

Kaan Sekban, 18 Ocak 1983'te Semiramis ve Kurtuluş Sekban çiftinin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladı. Garanti Bankası'nda on yıl çalıştıktan sonra beklediği terfiyi alamayınca görevinden istifa etti. Daha sonra oyuncu olmak için atölyelere katıldı ve bir müzikalde rol aldı. Evinde çektiği ve kurumsal hayatı hicvettiği skeçlerle ünlendi.

Tebrikler Kovuldunuz! adlı kitabı Haziran 2017'de yayımlandı. Bir derginin okuyucu anketinde "yılın en iyi liderlik kitabı" seçildi. Sekban daha sonra Kaan Sekban Saçmalar adlı tek kişilik sahne gösterileri yapmaya başladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Haksız fiyat artışlarına karşı şikayet bildirim sistemi
Haksız fiyat artışlarına karşı şikayet bildirim sistemi
Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı
Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı
Beşiktaş Altay maçı (CANLI YAYIN)
Beşiktaş Altay maçı (CANLI YAYIN)
Şevval Sam kaç yaşında aslen nereli oğlunun babası kim?
Şevval Sam kaç yaşında aslen nereli oğlunun babası kim?
Kayserispor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup etti
Kayserispor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup etti
Balıkesir'de kayıp taksiciden acı haber geldi! Cesedi bakın nerede bulundu
Balıkesir'de kayıp taksiciden acı haber geldi! Cesedi bakın nerede bulundu
Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 13 oldu
Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 13 oldu
Kayseri'de 'dimyat'a giderken evdeki bulgurdan olmak' atasözü gerçek oldu: Bekçiye yakalanınca...
Kayseri'de 'dimyat'a giderken evdeki bulgurdan olmak' atasözü gerçek oldu: Bekçiye yakalanınca...
İstanbul'da başörtüsü yasağı protestosu! 28 Şubat sürecine gönderme yaptılar
İstanbul'da başörtüsü yasağı protestosu! 28 Şubat sürecine gönderme yaptılar
Mustafa Sarıgül'den Tarkan'ın 'geççek' şarkısıyla ilgili açıklama
Mustafa Sarıgül'den Tarkan'ın 'geççek' şarkısıyla ilgili açıklama