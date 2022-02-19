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Kaan Sekban kimdir aslen nereli kaç yaşında? Kaan Sekban ne iş yapar?

Kaan Sekban kimdir aslen nereli kaç yaşında? Kaan Sekban ne iş yapar?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de Kaan Sekban oldu. Komedyen ve yazar olan Kaan Sekban 38 yaşında ve aslen İstanbul doğumlu. Tebrikler Kovuldunuz kitabı ile tanınan Kaan Sekban evli mi, eşi ve çocukları var mı?

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de Kaan Sekban olacak. Karışık Kaset komsepti olacak programında şarkılar da söyleyecek olan Kaan Sekban esprileri ile de kırıp geçirecek. Peki kimdir Kaan Sekban, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi?

Kaan Sekban, 18 Ocak 1983'te Semiramis ve Kurtuluş Sekban çiftinin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladı. Garanti Bankası'nda on yıl çalıştıktan sonra beklediği terfiyi alamayınca görevinden istifa etti. Daha sonra oyuncu olmak için atölyelere katıldı ve bir müzikalde rol aldı. Evinde çektiği ve kurumsal hayatı hicvettiği skeçlerle ünlendi.

Tebrikler Kovuldunuz! adlı kitabı Haziran 2017'de yayımlandı. Bir derginin okuyucu anketinde "yılın en iyi liderlik kitabı" seçildi. Sekban daha sonra Kaan Sekban Saçmalar adlı tek kişilik sahne gösterileri yapmaya başladı.

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