Yalçın Ayhan'dan Galatasaraylı taraftarları çıldırtan paylaşım!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Yalçın Ayhan'dan olay bir paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları adeta çileden çıkartan eski futbolcuya tepki yağıyor.

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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski savunma oyuncusu Yalçın Ayhan, Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın ligde bulunduğu konum gereği küme düşme imasında bulunan Yalçın Ayhan'a sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Galatasaray'ın küme düşüyor olması iması

Futbol oynadığı dönemde Süper Lig'in tecrübeli oyuncuları arasında yer alan Yalçın Ayhan, Galatasaray'da oynadığı dönemi göstererek bir paylaşımda bulundu. Ayhan yaptığı açıklamada, "Daha önce formasını giydiğim sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar tepki gösterdi

Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşımın ardından eski futbolcuya tepki gösterdi. Galatasaray'ın ligde bulunduğu durum gereği böyle bir paylaşım yapan Yalçın Ayhan başka bir açıklamada bulunmadı. Yalçın Ayhan, 2005-2006 yılında Galatasaray'da forma giymişti.