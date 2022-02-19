BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Yalçın Ayhan'dan Galatasaraylı taraftarları çıldırtan paylaşım!

Yalçın Ayhan'dan Galatasaraylı taraftarları çıldırtan paylaşım!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Yalçın Ayhan'dan olay bir paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları adeta çileden çıkartan eski futbolcuya tepki yağıyor.

Abone ol

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski savunma oyuncusu Yalçın Ayhan, Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın ligde bulunduğu konum gereği küme düşme imasında bulunan Yalçın Ayhan'a sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Galatasaray'ın küme düşüyor olması iması
Futbol oynadığı dönemde Süper Lig'in tecrübeli oyuncuları arasında yer alan Yalçın Ayhan, Galatasaray'da oynadığı dönemi göstererek bir paylaşımda bulundu. Ayhan yaptığı açıklamada, "Daha önce formasını giydiğim sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar tepki gösterdi
Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşımın ardından eski futbolcuya tepki gösterdi. Galatasaray'ın ligde bulunduğu durum gereği böyle bir paylaşım yapan Yalçın Ayhan başka bir açıklamada bulunmadı. Yalçın Ayhan, 2005-2006 yılında Galatasaray'da forma giymişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Numan Kurtulmuş: Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti
Numan Kurtulmuş: Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti
Şevval Sam oğlu Tarık Emir kimdir kaç yaşında babası kimdir?
Şevval Sam oğlu Tarık Emir kimdir kaç yaşında babası kimdir?
Kaan Sekban evli mi kaç yaşında? Kaan Sekban mesleği ne iş yapar?
Kaan Sekban evli mi kaç yaşında? Kaan Sekban mesleği ne iş yapar?
Şevval Sam evli mi ilk eşi Metin Tekin kimdir kaç çocuğu var?
Şevval Sam evli mi ilk eşi Metin Tekin kimdir kaç çocuğu var?
Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı
Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı
Kaan Sekban kimdir aslen nereli kaç yaşında? Kaan Sekban ne iş yapar?
Kaan Sekban kimdir aslen nereli kaç yaşında? Kaan Sekban ne iş yapar?
Şevval Sam kaç yaşında aslen nereli oğlunun babası kim?
Şevval Sam kaç yaşında aslen nereli oğlunun babası kim?
Zelenskiy'den AB ve NATO'ya: Üyelik konusunda dürüst olunmalı
Zelenskiy'den AB ve NATO'ya: Üyelik konusunda dürüst olunmalı
Kayserispor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup etti
Kayserispor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup etti
Balıkesir'de kayıp taksiciden acı haber geldi! Cesedi bakın nerede bulundu
Balıkesir'de kayıp taksiciden acı haber geldi! Cesedi bakın nerede bulundu