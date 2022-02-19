Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı: 2 asker öldü

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde bir askerin daha hayatını kaybetmesi üzerine son 24 saatte 2 askerin öldüğü 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Donbass’daki son duruma yönelik yapılan açıklamalarda, bugün 2 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise ağır yaralandığı ifade edildi. Açıklamada otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucu 70 kez sınır ihlalinin tespit edildiği duyuruldu.

Ayrıca açıklamada durumun kontrol altında olduğu, gerektiğinde Rusya’ya aynı yolla cevap verileceği ifade edildi. Öte yandan Ukrayna Ordusu, ayrılıkçılara ait bir İnsansız Hava Aracı’nın düşürüldüğü açıkladı.

Ayrılıkçı hükümetten seferberlik ilanı

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümetin Başkanı Denis Puşilin tarafından bölgede askeri seferberlik ilan edildi. Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümetin Başkanı Denis Puşilin tam bir askeri seferberliğin ilan edildiği bildiri yayınladı.

Puşilin tarafından yapılan açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin vatandaşları, Ukrayna tarafında Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ateş açılıyor. Güvenlik güçlerimiz, Ukrayna istihbaratı tarafından organize edilen birkaç patlamayı engelledi. Bize bombalarla, mermilerle her yönden saldırıyorlar. Yerli halkın 18 Şubat’ta Rusya Federasyonu’na tahliyesi başladı. Kiev’in her türlü agresif hareketine cevap verecek durumdayız. Birlik olmak zorundayız. Ülkemin silah tutabilecek tüm erkeklerine sesleniyorum. Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bölgede tam seferberlik kararını imzaladım" dedi.

Puşilin’in yayınladığı bildirinin ardından benzer bir duyuru da Lugansk bölgesindeki mevkidaşından hızla geldi.

Sınır kapısına ateş ettiler

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna Sınır Muhafızları’na bağlı Schastye (Mutluluk) sınır kapısına ateş açtı. Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı’ndan yayınlanan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, Ukrayna kontrolündeki Schastye Sınır Kapısı’nın ateş altına alındığı duyuruldu. Ayrılıkçılar tarafından açılan ateş anında kontrol noktasında bulunan bir görevli o anları anbean kayıt altına alırken, şaşkınlığını da gizleyemedi. Görüntülerde, görevlinin yanından geçen kurşunların sesi de çok net bir şekilde duyuldu.