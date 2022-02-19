HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Seçimlere Millet İttifakı ile girmeyeceğiz

Seçimlerde HDP'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusuna olurken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar; "Biz parlamento seçimlerine Millet İttifakı ile birlikte girmeyeceğiz. Biz kendi ittifakımızı kurarak gireceğiz'' açıklamasında bulundu.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TELE1 ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Seçim ittifakları ve 6 muhalefet partisinin görüşmesine değinen Sancar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Masada ortak olsaydık gizlemek için bir sebep olmazdı

Yapıcı olmaya özen gösterdiklerini belirten Sancar, " Türkiye'de en şeffaf politika yapan partiyiz. Tutumumuzu gerekli şartlar oluştuğunda kamuoyuna açıkça ilan eden bir partiyiz. Yayınladığımız deklarasyon da bu çerçeveye oturuyor. Eğer bu masada ortak olsaydık bunu gizlemek için bir sebep olmazdı. Bahçeli'nin sözleri şeffaf siyasetin onlara ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Biz Millet İttifakı'nın ortağı olsaydık bunu gizlemezdik zannederim diğer partiler de gizlemezdi. Biz Türkiye'deki sorunların diyalog olarak çözüleceğini ilan etmiş bir partiyiz. Söylediğimiz sözün yapıcı olmasına dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Millet İttifakı ile birlikte girmeyeceğiz

2023 genel seçimleriyle ilgili de konuşan Sancar, "6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine bir çalışma başlatmıştı. Biz de 27 Eylül'de kamuoyuna duyurduğumuz 11 maddelik bir metnimiz var. Diyoruz ki bu metinde biz parlamento seçimlerine Millet İttifakı ile birlikte girmeyeceğiz. Biz kendi ittifakımızı kurarak gireceğiz. Bizim 3. yol diye bir politikamız vardır ve parlamento seçimleri tam da bu politikasını çok açık bir şekilde hayata geçireceğimiz bir alandır. Ancak sistem artık eski sistem değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi artık çok özel bir sistem içine yerleştirildi. Muhalefetin de Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir ortak yol bulması gerekiyor artık. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sonuç alınacaksa bizimle müzakere yapılmasını istiyoruz. Eğer muhalefetin tümü ortak aday konusunda bir müzakere yürütürse ortak aday fikrine açığız. Masaya davet edilmedik dışlandık gibi bir şey söz konusu değil. Ne istedik muhalefetten bütün partilere bir heyet gönderip deklarasyonumuzu anlattık. Bize geri dönüş yapın dedik. Geri dönüş olmadı." ifadelerini kullandı.