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Ekrem İmamoğlu, Ermeni tasarısının öncüsü Cem Özdemir ile görüştü!

Ekrem İmamoğlu, Ermeni tasarısının öncüsü Cem Özdemir ile görüştü!

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile bir araya geldi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

İmamoğlu, bu görüşmelerden birini de Türkiye düşmanlığıyla tanınan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile gerçekleştirdi. Özdemir, İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Enver ve Talat paşa için ''katiller'' ifadesini kullanmıştı!
Almanya'da 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesinin öncülerinden olan Özdemir, oylama öncesi konuşmasının bir bölümünde Enver ve Talat Paşa'nın adını anarak "katiller" demişti.

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