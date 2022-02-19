Tottenham, Manchester City'yi mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, evinde Tottenham'a 3-2 mağlup olarak, 15 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

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İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 3-2'lik skorla kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dejan Kulusevski, 59. ve uzatma dakikalarında Harry Kane kaydetti.

Manchester City'nin gollerini 33. dakikada İlkay ve 90+1. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez attı.

15 maçlık seri sona erdi

Alınan bu sonucun ardından Manchester City'nin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Tottenham ise ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City 62 puanda kaldı. Tottenham ise 39 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Tottenham ise bu kez Burnley deplasmanına konuk olacak.