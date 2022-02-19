BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
HABER /  SPOR

Tottenham, Manchester City'yi mağlup etti

Tottenham, Manchester City'yi mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, evinde Tottenham'a 3-2 mağlup olarak, 15 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

Abone ol

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 3-2'lik skorla kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dejan Kulusevski, 59. ve uzatma dakikalarında Harry Kane kaydetti.

Manchester City'nin gollerini 33. dakikada İlkay ve 90+1. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez attı.

15 maçlık seri sona erdi
Alınan bu sonucun ardından Manchester City'nin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Tottenham ise ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City 62 puanda kaldı. Tottenham ise 39 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Tottenham ise bu kez Burnley deplasmanına konuk olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı: 2 asker öldü
Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı: 2 asker öldü
Bakan Koca: Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok!
Bakan Koca: Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok!
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Seçimlere Millet İttifakı ile girmeyeceğiz
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Seçimlere Millet İttifakı ile girmeyeceğiz
Bakan Akar, Somali Dışişleri Bakanı Ali ile görüştü
Bakan Akar, Somali Dışişleri Bakanı Ali ile görüştü
İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın bir görüşmesi daha olacak
İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın bir görüşmesi daha olacak
Beşiktaş sahasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup etti
Beşiktaş sahasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup etti
Yalçın Ayhan'dan Galatasaraylı taraftarları çıldırtan paylaşım!
Yalçın Ayhan'dan Galatasaraylı taraftarları çıldırtan paylaşım!
Numan Kurtulmuş: Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti
Numan Kurtulmuş: Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti
Şevval Sam oğlu Tarık Emir kimdir kaç yaşında babası kimdir?
Şevval Sam oğlu Tarık Emir kimdir kaç yaşında babası kimdir?
Türkiye 19 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 19 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu