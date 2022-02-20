Maske yasağı cezaları çok ağırlaştı! Çarşamba günü maske yasağı kalkıyor mu?

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, "Çarşamba günü Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz. Bundan böyle hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini takarak kendisini izole etmiş olsun" dedi. "Maske yasağı kalkıyor" şeklinde anlaşıldı. Peki gerçekten Çarşamba günü maske yasağı kalkıyor mu?

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Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın çarşamba günü maske yasağının kaldırılacağı şeklinde anlaşılan açıklaması sonrası Bilim Kurulu'ndan "yasak kalkıyor" haberi bekleyenler üzülecek. Maske yasağının kaldırılmasının gündemde olmadığı ortaya çıktı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Maskeye devam…" başlıklı yazısında Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmelerden yola çıkarak "koronavirüs salgınının başlangıcından bir süre sonra “zorunlu” hale gelen maske kullanımına gelecek hafta son verilmeyecek" bilgisini paylaştı. İşte Sarıkaya'nın yazısından bazı satır başları...

"Başkan belirteyim koronavirüs salgınının başlangıcından bir süre sonra “zorunlu” hale gelen maske kullanımına gelecek hafta son verilmeyecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın üç gün önceki sözlerinden yola çıkarak maskeyi hayatından çıkaracağını sananlar yanılmasın."

Maske yasağı olduğu yerde duruyor ama...

"Her ne kadar maske takmayanlara uygulanması gereken cezalara dikkat edilmiyor olsa da İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının bu konudaki genelgeleri yerinde duruyor. Aslında genelgelere ve Hıfzıssıhha Kanunu’na göre maske takmayanlar idari para cezası uygulamayan kamu görevlileri açısından ciddi bir sorun bulunuyor."

Maske cezası yazmayan polis ceza alabilir

"Örneğin bir kişi, diyelim ki İstiklal Caddesi girişinde veya Kızılay’da gerçekleşen polis uygulaması sırasında maskesiz dolaşan bir kişi hakkında işlem yapılmadığını belgelerse o uygulamada bulunan güvenlik görevlileri de genelgeye aykırı davranmaktan sicil cezası alabilir."

Çarşamba günü o yasak kalkmaz! Cezalar fena yükseldi

"Dolayısıyla, ortada henüz maskelerin kaldırılmasına yönelik bir karar yokken ve uygulamanın gelecek Çarşamba gününden itibaren de devamına karar verileceği açıkken kimse kaldırılacak diye bugünden maskesiz gezmeye kalkmasın. Hele ki yılbaşından itibaren maskesiz gezenlere uygulanan cezaların miktarı da çok yükselmişken…"

Bilim Kurulu maske yasağının kalkmasına karşı

Maskenin kaldırılmayacağına ilişkin net konuşmamın nedeni de bugüne kadar alınan tedbirler ve konulan yasaklara veya gevşemeye ilişkin süreçleri takip edip bunu Bilim Kurulu’na öneren alt bir organ olarak çalışan halk sağlığı kurulu…