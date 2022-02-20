Gazeteci Güngör Aslan ofisinde uğradığı saldırıda öldürüldü! 4 yıl önce öldürüleceğini bilmiş

KOCAELİ'nde bir haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan, iş yerinde R.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Arslan'ın 4 yıl önce "Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım" dediği video ortaya çıktı.

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Gazeteci Güngör Arslan, iş yerinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ses Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların isabet ettiği Arslan kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçtı. Durumu gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı olan gazeteci Güngör Arslan'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vali Yavuz: Saldırgan yakalandı

Arslan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.’nün yakalandığını açıkladı. Kocaeli Valiliği tarafından R.Ö.’nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

4 yıl önceki sözleri gündemde: Öldürülen ne ilk gazeteciyim...

Silahlı saldırıda öldürülen gazeteci Güngör Arslan, 4 yıl önce de bir saldırıya uğramıştı. Arslan, saldırının ardından kameralar karşısına geçerek yaptığı açıklamada, “Bu ülkede Abdi İpekçi’ler Uğur Mumcu’lar öldürüldü. Öldürülen ne ilk gazeteciyim ne de son gazeteci olacağım. Bu ilk değil, bundan sonra da mutlaka bunlar başıma gelecek” demişti.

Güngör Arslan kimdir?

1962 yılında İzmit de doğdu. Mesleğe 1986'da İzmit de Kocaeli Gazetesi'nde başladı. Kocaeli Gazetesi'nin Genel Yayın Müdürlüğü'nü yaptı. Ses Kocaeli Gazetesi'nin sahibiydi. Evli ve iki çocuk babasıydı.