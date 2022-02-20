FETÖ'nün kritik isimlerindendi! Yusuf Bekmezci hayatını kaybetti

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "kadim abisi" Yusuf Bekmezci (82), tedavi gördüğü hastanede öldü.

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Yusuf Bekmezci, 23 Ocak 2020 tarihinde sevk edildiği adliyede "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. İzmir Kırıklar F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Bekmezci'nin, 5 Ocak'ta gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göz ameliyatı sırasında kalbi durdu.Tekrar hayata döndürülen ve yoğun bakımda tedavi gören Bekmezci'nin, saat 00.50 sıralarında yaşamını yitirdiği bildirildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesindeki finansörleri ve lider kadrosuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Yusuf Bekmezci 23 Ocak 2020 tarihinde sevk edildiği mahkemede 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bekmezci'nin örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu ortaya çıkmıştı.