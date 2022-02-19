FETÖ'cü Hakan Şükür Geççek'i beğendi! Melih Altınok Tarkan'ı yerden yere vurdu: Nakaratı her başladığında…
Uzun bir aranın ardından Geççek şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkan Tarkan kısa sürede ülke gündemine oturdu. Youtube'da kısa sürede milyonu aşkın izlenme elde eden Tarkan, Spotify'da da zirveye yerleşti. Gündemden düşmeyen Geççek'le ilgili firari FETÖ'cü Hakan Şükür ve Sabah yazarı Melih Altınok'un sözleri olay oldu.
Eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür Tarkan'ın Geççek şarkısıyla ilgili "Sezen Aksu “Avcı” şiiri onlarca farklı dile çevrildi, Tarkan #geccek ile ülkenin ağlanması gereken haline küçükte olsa tebessüm ettiren bir umut oldu." dedi.
"Sanat ve sanatçı duyarlılığına ne kadar da ihtiyaç varmış" diyen Şükür "Ben de diyorum ki; “Kadere iman eden, kederden emin olur” #geccek" ifadelerini kullandı.
Tarkan'la ilgili paylaşımlarını kesmeyen Şükür son olarak da "Arar buluruz izini, bilirsin Zır deliyiz biz. Hem yazında hem kışında nerde olsan (olsak) seninleyiz. Öyle sakin durduğumuza bakma,habersizce kopan fırtınalar gibiyiz. 🇹🇷💪🏻🇹🇷 #geççek" dedi.
Sabah yazarı Melih Altınok, mega star Tarkan’ın çıkardığı “Geççek” şarkısını köşesinde yerden yere vurdu.
İşte Melih Altınok'un Tarkan Geççek yazısı...