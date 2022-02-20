3600 ek göstergede son viraj! Bomba yenilikler var hem maaş hem de emeklilik ikramiyeleri yükselecek
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları hızlandı. Alternatif taslaklara göre tüm unvanlar değerlendirilip hiyerarşik yapıya göre ek göstergeler artacak. Memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri yükselecek.
Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmelerde karar verilen ve toplu sözleşme metnine girerek Resmi Gazete'de yayımlanan 3600 ek gösterge çalışmasının detayları belli olmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme geçtiğimiz hafta yapıldı. İkinci toplantı ise 16 Mart'ta gerçekleşecek. Faruk Erdem yazısında önemli detaylar aktardı:
Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak.
Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendiriliyor. Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında, ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesi de amaçlanıyor.
İşte taslaktaki yeniliklerden bazıları şunlar:
● Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek. Şube Müdürü" unvanlı kadronun sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konum da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.