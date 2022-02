Rusya-Ukrayna krizi savaşın eşiğinde! Donetsk'te çok sayıda patlama duyuldu

UKRAYNA ve Rusya arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Reuters'ta yer alan habere göre, Ukrayna'da ayrılıkçıların elindeki Donetsk şehrinin merkezinde çok sayıda patlama duyuldu.

Ukrayna'da patlama seslerinin ardı arkası kesilmiyor. Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'da ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk şehrinin merkezinde merkezinde çok sayıda patlama duyuldu.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığış Donetsk'te hoparlör aracılığıyla yapılan anonsta vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Ancak, patlamaların kaynağı netlik kazanmadı.



ABD, Rusya her an saldırabilir

Diğer taraftan, Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya her an bir saldırı başlatabileceğini iddia etti. Açıklama Beyaz Saray'dan geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, düzenli olarak Ukrayna krizine ilişkin bilgilendirildiği vurgulandı.



Biden'ın son durumu görüşmek üzere bugün ulusal güvenlik konseyini toplayacağı belirtildi. Beyaz Saray Rusya'nın her an saldırıya başlayabileceğini savundu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna krizini görüşmek üzere gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını açıkladı.