Eskişehir Ankara hızlı tren bilet fiyatları 2022 standart bilet ücreti

ESKİŞEHİR-Ankara arasında sefer yapan hızlı tren seferleri 1 Haziran itibariyle normale döndü. Buna göre Ankara-Eskişehir hızlı tren seferleri için ilk sefer saat 08.00'de yapılıyor. Ankara Eskişehir arası 1.5 saat sürüyor ve bilet fiyatı bussines 79,00 TL lira normal bilet 52.50 liradan satılıyor.

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Eskişehir-Ankara arasında sefer yapan hızlı tren seferleri normale döndü. Birçok vatandaş Eskiehir-Ankara arasındaki hızlı tren seferlerini araştırmaya başladı. Buna göre Eskişehir'den kalkan ilk YHT sefere saat 08.00'de başlıyor ve Ankara'da saat 09.30'da oluyor. Yani Eskişehir Ankara arası hızlı trenle 1.5 saat sürüyor.

Ankara İstanbul hızlı treninin seyahat süresi, 4 saat 15 dakikadır. Bu süre sonunda kalkış noktası olan Ankara istasyonundan İstanbul istasyonuna varış gerçekleştirilir. Ankara İstanbul hızlı tren seferi kapsamında 7 farklı istasyon durağı ziyaret edilir. Varış ve kalkış durakları dahil olmak üzere toplamda 11 durağa ulaşım sağlanır.

Ankara İstanbul Hızlı Tren Saatleri Kaçla Kaç Arasında?

Ankara İstanbul hızlı tren saatleri, 06:10 ila 19:10 olarak belirlenmiştir. Bu saat aralığı içinde Ankara istasyonundan biniş yapılıp, İstanbul Söğütlü Çeşme lokasyonuna ulaşım sağlanır. İstanbul Halkalı istasyonuna varış yapmak isteyenler ise; en son 17:00 saatinde Ankara’dan hızlı trene biniş gerçekleştirmelidirler.

Eskişehir-Ankara seferi için bir YHT bileti 43,5 TL iken 2022 yılında 52,5 TL oldu. Bu iller arasında gidiş-dönüş biletleri ise 74 TL’den 90 TL’ye yükseltildi. Konya-Ankara arasındaki yüksek hızlı tren bileti 2021 yılında 45 lira iken bu fiyat 2022 yılında 53,5 liraya çıkarılmış oldu. Konya-İstanbul arası için bilet fiyatlarında ise 118 TL’den 143 TL’ye bir yükseliş gözlemlendi. Konya-Ankara arasındaki sefer biletleri yüzde 16 zamlanırken, bu oran Konya-İstanbul için yüzde 21 oldu.

Ankara-İstanbul arasında gerçekleştirilen seferler için alınacak biletler ise 98,5 TL’den 118,5 TL’ye yükseltilmiş oldu. Aynı sefer için gidiş-dönüş biletleri de 202 TL’ye çıkarıldı.

Öğrenci indirimi var mı: 2022 yılı için yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına gerçekleştirilen zamlar, genç tarifeyi de etkiledi. Genç tarife olarak adlandırılan indirimli tarifelerde Eskişehir-Ankara arası için bilet fiyatı 37 liradan 45 liraya çıkarıldı. Eskişehir-İstanbul arası için ise bu fiyat 54,5 TL’den 65,5 TL’ye yükseltilmiş oldu.

İstanbul- Eskişehir 2022 hızlı tren bilet fiyatları

2 Yataklı 1. Mevki 444 TL

Business Bilet(Esnek) Fiyatı: 115,50 TL

Business Bilet(Standart) Fiyatı: 115,50 TL

Esnek Bilet Fiyatı: 77 TL

Standart Bilet Fiyatı: 77 TL

İstanbul-Konya 2022 hızlı tren bilet fiyatları:

Business Bilet (Esnek): 215,50 TL

Business Bilet (Standart): 215,50 TL

Esnek Bilet: 143,50 TL

Standart Bilet: 143,50 TL

İstanbul-Ankara 2022 hızlı tren bilet fiyatları

Business Bilet (Esnek): 178 TL

Business Bilet (Standart): 178 TL

Esnek Bilet: 118.50 TL

Standart Bilet: 118.50 TL

Ankara-Konya 2022 hızlı tren fiyatları

Business Bilet (Esnek): 79,00 TL

Business Bilet (Standart): 79,00 TL

Esnek Bilet: 52,50 TL

Standart Bilet: 52,50 TL

Ankara-Eskişehir 2022 hızlı tren bilet fiyatları

Business Bilet (Esnek): 79,00 TL

Business Bilet (Standart): 79,00 TL

Esnek Bilet: 52,50 TL

Standart Bilet: 52,50 TL

Eskişehir-Konya 2022 hızlı tren bilet fiyatları

Business Bilet (Esnek): 99.00 TL

Business Bilet (Standart): 99.00 TL

Esnek Bilet: 66 TL

Standart Bilet: 66 TL