Halil Falyalı suikastında Erol Evcil bombası! Parola 'Erol Abi için!'miş

KKTC'de kumarhane ve sanal bahis işi yapan Halil Falyalı suikastının tetikçisi Veysel Sare, şok ifade verdi. Kendisi ve diğer tetikçi Musa Çiçek'i KKTC'ye "Erol Abi için" diyerek Erol Evcil'in yakın koruması Cengiz Şener'in gönderdiğini söyledi.

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KKTC'de uzun namlılı silahlarla taranak öldürülen otel, kumarhane ve sanal bahis iletmecisi Halil Falyalı cinayeti ile ilgili, yeni bir iddia ortaya atıldı. Gözaltına alınan 16 kişiden ikisinin, 1995'teki Nesim Malki cinayeti ile anılan Erol Evcil'in adamları olduğu iddia edildi.

Emri Evcil'in yakın koruması verdi!

Sabah'ın haberine göre tetikçi olarak KKTC'de Musa Çiçek ile birlikte tutuklanan Veysel Sare'nin ifadesi ortaya çıktı. Erol Evcil'in 2 yıl korumalığını yapan Sare, Evcil'in yakın adamı ve koruması Cengiz Şener'den emir aldığını anlattı.

Parola: 'Erol Abi için'

Şener'in cinayetten önce kendisiyle irtibat kurduğunu ve "Erol abin için" diyerek Musa Çiçek ile birlikte tekne ile KKTC'ye gönderdiklerini açıkladı.

Mustafa Söylemez ile buluştu

KKTC polisinin yaptığı araştırmaya göre, Falyalı'ya son kurşunu sıktığı iddia edilen Mustafa Söylemez, Veysel Sare ve Musa Çiçek, cinayet öncesinde KKTC'de ev kiraladı. Sahte kimlikle operasyonda kullanılacak GSM hatları alındı.

İki ayrı suikast ekibi sat 18:50'de pusuya yattı

Saldırı günü öğle saatlerinde Mustafa Söylemez, bir marketten alışveriş yaptı. Yemek yiyip kahve içtikten sonra suikastta köstebek olduğu iddia edilen Ömer Tunç'la bir otelde buluşup bilgileri aldı. Saat 18.50'de iki ayrı suikast ekibi, pusuya yattı. Söylemez, 03.20'de Ercan Havaalanı üzerinden Türkiye'ye kaçtı...

Erol Evcil kimdir? Gülben Ergen ile ilişkisi ne? Eşi ve çocukları...

Erol Evcil 2 Mayıs 1966 tarihinde Mudanya'da doğdu. Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle yargılanan Bursalı iş adamı. Eşrofolu Turizm şirketiyle 1986 yılında iş hayatına atılan Evcil, 1991 yılında Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar'la yakın ilişkisi sayesinde iplik işine girdi. Çağlar ve Ali Osman Sönmez'den iplik alarak piyasaya girdi.

Uzun süre sahte pasaport alarak askerlikten kurtulmak için hile yaptığı gerekçesiyle gıyabi tutuklama kararıyla arandı. Bu süre zarfında Türkiye İş Bankası'ndan kredi aldı. Asker kaçağı olarak yakalandıktan sonra İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda yer alan Adil Öngen'in Türkbank'ın Evcil'e satışına engel olduğu için Alaattin Çakıcı'nın adamları tarafından taranması olayına adı karıştı.

Erol Evcil, Gülben Ergen ile yaşadığı aşkla da gündeme gelmişti.