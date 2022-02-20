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UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Beşiktaş Türk takımları içinde zirvede

UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Beşiktaş Türk takımları içinde zirvede

UEFA kulüpler sıralamasında şubat 2022 tarihli son güncellemeye göre Türk takımlarının sıralamadaki yerleri belli oldu. İşte Türk takımlarından en puana sahip olan kulüp.

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Türk takımlarının, UEFA kulüpler sıralaması şubat ayı verileri açıklandı. Yapılan güncellemelere göre Türkiye'den 33 bin puan ile en çok puana sahip Beşiktaş 48. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grubu lider tamamlayarak yoluna devam eden Galatasaray ise 27 bin puanla 55. sırada kendisine yer buldu. 25 bin puanlı Başakşehir 63, 14 bin 500 puanlı Fenerbahçe 101, 6 bin 500 puanlı Sivasspor 180. sırada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor ise 5 bin 500 puan ile 213. basamakta bulunuyor.

Bayern Münih zirvede
Genel sıralamada Alman ekibi Bayern Münih 133 bin puanla lider konumda yer alırken onu 126 bin puanla Manchester City, 122 bin puanlı Liverpool, 116 bin puanlı Chelsea izledi. Geçen sene 2. sırada yer alan İspanyol devi Real Madrid bu sene 113 bin puanla 5. sıraya gerilerken, bir diğer İspanyol devi Barcelona ise 108 bin puan ile 7. sırada yer aldı.

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