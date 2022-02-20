Fakir yemeği menemen lüks oldu! Maliyeti 5 kat arttı: 5 yıl önce 8,5 TL'ye yapılırken şimdi...

Dar gelirli, öğrenci ve esnaf sofralarının vazgeçilmez yemeği menemen de lüks oldu. 4 kişi için menemen maliyeti 2017’de 8,5 TL iken, bugün 40 lirayı buldu.

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CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bir zamanlar fakir yemeğiydi, şimdi zengin yemeği oldu” dedi. Aygun, “2017'de domatesin kilosu 5 TL, sivri biberin kilosu 5 TL, kuru soğanın kilosu 1 TL, yumurtanın tanesi 27 kuruş ve 5 litrelik Ayçiçek yağı da 24 TL’ydi. Menemenin maliyeti 8,5 liraydı. Şubat 2022'de ise domates ve sivri biberin kilosu 20 TL'ye, kuru soğan 2 TL'ye, yumurta 2.5 TL'ye ve Ayçiçek yağının beş litresi 140 TL'ye çıktı. Bugün 4 kişi için Menemen maliyeti 40 lira'' açıklamasında bulundu.



Maliyeti 5 kat arttı

Aygün 4 kişi için 1 kilo domates, yaklaşık yarım kilo biber, 1 soğan, 4 yumurta ve 3-5 yemek kaşığı Ayçiçek yağıyla yapılan Menemen maliyetini yıllara göre şöyle açıkladı:

- 2017 yılının kasım ayında salkım domatesin kilosu 5 TL, sivri biberin kilosu 5TL, kuru soğanın kilosu 1 TL, yumurtanın tanesi 27 kuruş ve 5 litrelik Ayçiçek yağının fiyatı 24 TL’ydi. Menemenin maliyeti ise 8.5 TL oluyordu.

- Kasım 2020'de salkım domatesin kilosu 12.5 TL’ye, biberin kilosu 8.5 TL’ye, yumurtanın tanesi 0.8 TL’ye, soğanın kilosu 2.3 TL’ye ve 5 litrelik yağın kilosu 70 TL’ye yükseldi. Menemenin maliyeti 20.8 TL'ye çıktı.

- Kasım 2021’de salkım domatesin kilosu 16 TL, sivri biberin kilosu 13 TL, kuru soğanın kilosu 2 lira 25 kuruş, yumurtanın tanesi 1 lira ve Ayçiçek yağının 5 litresi 90-95 liraya yükseldi. Menemenin maliyeti 28 TL'ye çıktı.

- Şubat 2022'de ise salkım domatesin kilosu 20 TL'ye, sivri biberin kilosu 20 TL'ye, kuru soğanın kilosu 1.5-2 TL'ye, yumurtanın tanesi 2-2.5 TL'ye ve Ayçiçek yağının beş litresi 140 TL'ye çıktı. Menemenin maliyeti ise 40 TL oldu.