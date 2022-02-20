BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
HABER /  EKONOMİ

Fakir yemeği menemen lüks oldu! Maliyeti 5 kat arttı: 5 yıl önce 8,5 TL'ye yapılırken şimdi...

Fakir yemeği menemen lüks oldu! Maliyeti 5 kat arttı: 5 yıl önce 8,5 TL'ye yapılırken şimdi...

Dar gelirli, öğrenci ve esnaf sofralarının vazgeçilmez yemeği menemen de lüks oldu. 4 kişi için menemen maliyeti 2017’de 8,5 TL iken, bugün 40 lirayı buldu.

Abone ol

 CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bir zamanlar fakir yemeğiydi, şimdi zengin yemeği oldu” dedi.  Aygun, “2017'de domatesin kilosu 5 TL, sivri biberin kilosu 5 TL, kuru soğanın kilosu 1 TL, yumurtanın tanesi 27 kuruş ve 5 litrelik Ayçiçek yağı da 24 TL’ydi. Menemenin maliyeti 8,5 liraydı. Şubat 2022'de ise domates ve sivri biberin kilosu 20 TL'ye, kuru soğan 2 TL'ye, yumurta 2.5 TL'ye ve Ayçiçek yağının beş litresi 140 TL'ye çıktı. Bugün 4 kişi için Menemen maliyeti 40 lira'' açıklamasında bulundu.

Maliyeti 5 kat arttı
Aygün 4 kişi için 1 kilo domates, yaklaşık yarım kilo biber, 1 soğan, 4 yumurta ve 3-5 yemek kaşığı Ayçiçek yağıyla yapılan Menemen maliyetini yıllara göre şöyle açıkladı:

- 2017 yılının kasım ayında salkım domatesin kilosu 5 TL,   sivri biberin kilosu 5TL, kuru soğanın kilosu 1 TL, yumurtanın tanesi 27 kuruş ve 5 litrelik Ayçiçek yağının fiyatı 24 TL’ydi. Menemenin maliyeti ise 8.5 TL oluyordu.

- Kasım 2020'de salkım domatesin kilosu 12.5 TL’ye, biberin kilosu 8.5 TL’ye, yumurtanın tanesi 0.8 TL’ye, soğanın kilosu 2.3 TL’ye ve 5 litrelik yağın kilosu 70 TL’ye yükseldi. Menemenin maliyeti 20.8 TL'ye çıktı.

- Kasım 2021’de salkım domatesin kilosu 16 TL, sivri biberin kilosu 13 TL, kuru soğanın kilosu 2 lira 25 kuruş, yumurtanın tanesi 1 lira ve Ayçiçek yağının 5 litresi 90-95 liraya yükseldi. Menemenin maliyeti 28 TL'ye çıktı.

- Şubat 2022'de ise salkım domatesin kilosu 20 TL'ye, sivri biberin kilosu 20 TL'ye, kuru soğanın kilosu 1.5-2 TL'ye, yumurtanın tanesi 2-2.5 TL'ye ve Ayçiçek yağının beş litresi 140 TL'ye çıktı. Menemenin maliyeti ise 40 TL oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gece kulübünde taciz skandalı! Kanlar içinde kaldı: Fenomen Merve Yalçın lavaboya giderken...
Foto Galeri Gece kulübünde taciz skandalı! Kanlar içinde kaldı: Fenomen Merve Yalçın lavaboya giderken... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da zihinsel engelli kadının katili ağabeyi çıktı! Soba demiri ile öldürmüş
Samsun'da zihinsel engelli kadının katili ağabeyi çıktı! Soba demiri ile öldürmüş
İstanbul'da 65 yaşındaki adamın kopya düzeneği pes dedirtti! Yakayı ele verdi
İstanbul'da 65 yaşındaki adamın kopya düzeneği pes dedirtti! Yakayı ele verdi
Düzce'de dehşet! Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü
Düzce'de dehşet! Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü
Zonguldak'ta marketten aldıkları zeytinden taş çıktığını iddia ettiler
Zonguldak'ta marketten aldıkları zeytinden taş çıktığını iddia ettiler
Konya'da şehit annesini dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Konya'da şehit annesini dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Adana'da yaşandı! Avukat "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar etti
Adana'da yaşandı! Avukat "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar etti
Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Eskişehir Ankara hızlı tren bilet fiyatları 2022 standart bilet ücreti
Eskişehir Ankara hızlı tren bilet fiyatları 2022 standart bilet ücreti
Rusya-Ukrayna krizi savaşın eşiğinde! Donetsk'te çok sayıda patlama duyuldu
Rusya-Ukrayna krizi savaşın eşiğinde! Donetsk'te çok sayıda patlama duyuldu
Recep ayı ne zaman bitiyor son gün ne zaman Şaban ayı ne zaman?
Recep ayı ne zaman bitiyor son gün ne zaman Şaban ayı ne zaman?