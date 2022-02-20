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Samsun'da zihinsel engelli kadının katili ağabeyi çıktı! Soba demiri ile öldürmüş

Samsun'da zihinsel engelli kadının katili ağabeyi çıktı! Soba demiri ile öldürmüş

 SAMSUN'da zihinsel engelli kadının şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ölen kadının ağabeyi cinayetten tutuklandı.

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Olay, Samsun'un Alaçam ilçesine 35 kilometre mesafede bulunan Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evde ölmüş halde bulundu. Yapılan ilk incelemede kadının kafasından darbe aldığı belirlendi. Jandarma olayla ilgili yaşlı kadının bakımını yapan yeğenleri A.T. (14) ve E.T. (16) adlı kız kardeşleri gözaltına aldı. Çocukların ifadelerini alan jandarma ekipleri daha sonra çocukların annesi G.T. ve babası R.T.'yi de gözaltına aldı.

Bugün Alaçam Adliyesine sevk edilen A.T. (14), E.T. (16) ve anneleri G.T. savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Baba R.T. ise mahkemece tutuklandı. Tutuklanan R.T., Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, zihinsel engelli Hüsne Ersoy tuvaletini yaptı diye aynı evde beraber kalan ve bakım parası alan, zihinsel engelli Hüsne Ersoy’un abisi R.T. tarafından soba demiri ile kafasına vurması sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden zihinsel engelli kadının kanlı eşarbı evden 100 metre ileride çöpte ele geçirildi. Tutuklanan R.T.'nin zihinsel engelli olan ölen kardeşinin bakımını üstlendiği için devlet tarafından verilen bakım aylığını aldığı öğrenildi.

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