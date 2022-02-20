İstanbul'da 65 yaşındaki adamın kopya düzeneği pes dedirtti! Yakayı ele verdi

İSTANBUL Maltepe’de bir ortaokulda yapılan ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girdiği tespit edilen 65 yaşındaki K.Ö. yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, maskesinin içerisinde bir adet mikrofon, iki adet enerji kaynağı, kablolar, verici mekanizması, sol kulağının içinde dinleme cihazı ve ayakkabısında kablosuz internet cihazı ele geçirildi.

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Olay, Maltepe Aydınevler Mahallesi’ndeki bir ortaokulda 19 Şubat 2022 tarihinde saat 11.00 sıralarında yapılan motorlu taşıtlar sınavı sırasında meydana geldi. Gözetmen öğretmen, 65 yaşındaki K.Ö. isimli şüpheli şahsın sınav esnasında kopya çektiğinden şüphelenerek konuyu, okulda sınav için görevli polis memurlarına aktardı.



İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.Ö.'nün üst aramasında, maskesinin içerisinde bir adet mikrofon, iki adet enerji kaynağı, kablolar, verici mekanizması, sol kulağının içinde dinleme cihazı, ayakkabısı içinde içerisinde hat bulunan kablosuz internet cihazı ele geçirdi. Konuya ilişkin yakalanan K.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından, “6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi.