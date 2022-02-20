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Gece kulübünde taciz skandalı! Kanlar içinde kaldı: Fenomen Merve Yalçın lavaboya giderken...

Gece kulübünde taciz skandalı! Kanlar içinde kaldı: Fenomen Merve Yalçın lavaboya giderken...

TikTok fenomenleri Kürşat Juan ile Merve Yalçın gittikleri eğlence mekanında gecenin sonu kötü bitti.

Gece kulübünde taciz skandalı! Kanlar içinde kaldı: Fenomen Merve Yalçın lavaboya giderken...

Sosyal medya fenomenlerinin geçtiğimiz yıl yaşadığı ve karşılıklı şikayetle son bulan eğlence gecesi kısa süre önce ortaya çıktı.

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Gece kulübünde taciz skandalı! Kanlar içinde kaldı: Fenomen Merve Yalçın lavaboya giderken...

Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına gitti.

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Gece kulübünde taciz skandalı! Kanlar içinde kaldı: Fenomen Merve Yalçın lavaboya giderken...

Gecenin ilerleyen saatlerinde Juan, arkadaşı Yalçın'ı lavaboya götürmek için masasından kalktı.

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Gece kulübünde taciz skandalı! Kanlar içinde kaldı: Fenomen Merve Yalçın lavaboya giderken...

Bu sırada iddiaya göre genç fenomen Yalçın, ön masada bulunanların tacizine uğradı.

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