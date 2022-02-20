Gece kulübünde taciz skandalı! Kanlar içinde kaldı: Fenomen Merve Yalçın lavaboya giderken...

Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına gitti.