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Kraliçe Elizabeth koronavirüse yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kraliçe Elizabeth koronavirüse yakalandı

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Yapılan açıklamada hastalığın hafif seyrettiği belirtildi.

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Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in Kovid-19'a yakalandığı ve Kraliçe'nin hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, Kraliçe'nin bu hafta Windsor'daki hafif düzeyde görevlerine devam etmeyi planladığı aktarılarak "(Kraliçe) Tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun talimatları takip edecek." ifadesi kullanıldı.

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın 10 Şubat'ta ikinci kez Kovid-19'a yakalandığı ve sonrasında eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın da testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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