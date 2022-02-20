Koronavirüs ilacında umut veren sonuç! Ölümleri azaltacak

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Molnupiravir etken maddeli Kovid-19 ilacının 65 yaş üstü ve yüksek riskli kişilerde erken kullanımına dikkat çekiliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Hakan Oğuztürk, "Hastaneye yatış oranını yüzde 50 düşürüp ölümleri azaltıyor" dedi.

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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) Molnupiravir etken maddeli antiviral ilaçlar devreye girdi. 65 yaş üstü hastalar ve 18 yaş üstü yüksek riskli kişilerde kullanılmaya başlayan ilaç erken dönemde fayda göstererek ölümleri ciddi ölçüde önlüyor.

Uzmanlar vaka tablosuna yansıyan vefat sayılarının yeni Kovid-19 ilacı ile azaltılabileceğini söylüyor. Bu noktada basit belirtilerde test yaptırılıp erken dönemde ilacın kullanılması öneriliyor.

"Erken dönemde fayda ediyor"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Molnupiravir ilacının faydasının ispatlandığını ve Bilim Kurulunda da ilacın kullanılması kararının alındığını belirtti. Oğuztürk, "Her ne kadar Omicron hafif ve kısa süreli bir hastalık seyri oluştursa da riske karşı ilacın vaktinde kullanılması gerekli. Risk gruplarında özellikle kullanılması ile ilgili ciddi karar alındı. Hastaneye yatış oranını yüzde 50 oranında düşürüp ölüm oranlarını azaltıyor. Avrupa'da birçok ülkenin de sipariş verdiği bir ilaç" dedi.

"İleri yaş için önemli"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan da 65 yaş üstü pozitif hastalarda durumun gençlere göre daha kötü olduğunu söyledi. Turan, "Bu durumu engellemenin şu an için en kolay yolu bu ilaç. Hastaların genel durumu kötüleşmeden bu ilacı kullanacağız. Şu an ülkemize gelen Molnupiravir ileri yaştaki hastalarımızı korumaya yönelik atılmış önemli bir adım. Bilindiği üzere bu ilaçların getirilmesi kolay değil. Tedarik konusunda bakanlığımız titizlikle bir çalışma yürüterek bu ilaçların erkenden teminini sağladı. Virüs yükünün etkinliğini azaltan ve dünya çapında etkinliği kanıtlanmış bir ilaç" şeklinde konuştu.

"Başka ilaçlar da gündemimizde"

Turan, Molnupiravir ilacının hastalığın şiddetini ve ciddiyetini azalttığını belirterek, "Bizim için önemli olan ileri yaştaki hastalarımızı bir an önce bir antiviral ile buluşturmaktı. Onun için de Molnupiravir bu konuda çok etkili bir ilaç. Bu ilaca alternatif olarak başka ilaçlar da gündemimizde bulunuyor" diye konuştu.

(YENİ ŞAFAK)