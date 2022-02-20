Kürtçe dersini seçen kaç öğrenci var? Bakan Özer'den CHP'ye yanıt geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yönelttiği seçmeli ders sorusunu 20 bin 265 öğrencinin Kürtçe'nin lehçeleri olan Kurmanca ve Zazaca dersini seçtiğini belirterek yanıtladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun cevap istemiyle TBMM'ye verdiği okullarda okutulan seçmeli dil derslerini ve bu dersleri seçen öğrenci sayısını önergesini yanıtladı.

20 bin 265 öğrenci kürtçe seçti

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 20 bin 265 öğrencinin dil bilimcilerin Kürtçe'nin lehçeleri olarak kabul ettiği Kurmanca ve Zazaca dersini seçtiğini açıkladı.

Farklı lehçeler tercih edilebiliyor

Mahmut Özer, ayrıca 5-6-7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin Adığece (Latin alfabesinde), Abazca (Kiril alfabesinde), Lazca, Gürcüce, Arnavutça, Boşnakça dillerini de tercih edebildiğini bildirdi.