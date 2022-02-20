Günel evli mi eşi kimdir Azeri kızı Günel Zeynalova boşandı mı?

İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşında keşfedilen 90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Azeri kızı Günel Zeynalova bu akşam İbo Show'un konuklarından. Özel hayatı ile merak edilen Günel 36 yaşında. Reza Zarrab ile bir dönem sevgili olan Günel, Cem Ozan Torunlar ile nişanladı kısa süre sonra ayrıldılar. Peki Günel hiç evlendi mi, sevgilisi kimdir?

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İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri Azeri kızı Günel Zeynalova olacak. 90'lı yıllarda henüz 13 yaşındayken bir konserde İbrahim Tatlıses'in sahneye çıkarması ile ünlenen Günel şimdi 36 yaşında. Azeri kızı Günel son dönemlerde şarkıları kadar özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor. Bir dönem Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile sevgili olan Günel, aldatma ile biten ilişkinin ardından Cem Ozan Torunlar ile nişanlandı. Fakat evliliğe doğru gitmesi beklenen bu ilişki kısa süre sonra bitti. Günel Zeynalova hiç evlilik yapmadı ve çocuğu yoktur. Peki Günel'in sevgilisi var mı, kimdir?

Günel Zeynalov kimdir: 25 Ekim 1985 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ağdam kentinden dünyaya geldi.

Eğitim hayatını Bakü'de tamamladı. Müzisyen bir ailede yetişen Günel Zeynalova, çocukluğundan beri müzikle iç içe oldu. Babası klarnet, annesi piyona çalan Azeri kızı Günel, küçük yaşlarda çeşitli enstrümanlar öğrendi.

1998 yılında İbrahim Tatlıses, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de verdiği konserde Günel Zeynalova ile tanıştı. Sahneye fırlayan ve Sibel Can'dan Padişah şarkısını söyleyerek İbrahim Tatlıses'i kendisine hayran bırakan Günel Zeynalova, daha sonra İstanbul'a yerleşti.

Didem şarkısı ile ünlendi: 1999 yılında 'Ne olur Allah'ım' albümü ile 'Azeri Kızı Günel' olarak sevenleri karşısına çıktı. Bu albümdeki 'Didem Didem' şarkısı dillere pelesenk oldu.

Reza Zarrab ile sevgili olan Günel, aldatma ile biten ilişkinin ardından Cem Ozan Torunlar ile nişanlandı.

Ailesinin yanı sıra profesyonel olarak da müzik eğitimi alan Günel Zeynelova, ilk olarak 2003 senesinde 'Resmi Çeke Çeke' albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Kendine özgü sesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Günel Zeynalova, 2008 senesinde çıkardığı 'Adı Yok Hala' albümüyle yeniden çıkış yakaladı.

Reza Zarrab ile ilişkisi: Ardından 2014 senesinde 'Her Şeye Değer' albümüyle dinleyicileriyle buluşan Günel Zeynalova, 2020 yılında 'Bir Adam Var' albümünü dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Günel'in anne ve babası

Bir dönem, Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadı. Günel Zeynalova, kendisini Ebru Gündeş ile aldatması nedeniyle Reza Zarrab'a "Kafana sıkarım" sözleriyle tehdit ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Günel Zeynalova daha sonra Cem Ozan Torunlar ile evlendi.

Günel Zeynalova 1.67 metre boyunda, 54 kilo ve akrep burcudur.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @gunelzeynalovaoffical kullanıcı adıyla yer almaktadır.

GÜNEL ZEYNALOVA ALBÜMLERİ

Ne Olur Allahım (1998)

Azeri Kızı Günel (2003)

Adı Yok (2008)

GÜNEL ZEYNALOVA SINGLE ŞARKILARI

Sevgi İstəyirəm (Sevgi İstiyorum)

Yeni səhifə (Yeni Sayfa) (2010)

Senden İnsaf Diler Yarin (2014)

Herşeye Değer (2014)

Yandım Evladım (2016)

Gel Çağıramam (2016)

Azılı Bela (2017)

Kırık Vazo (2018)