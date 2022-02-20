BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
HABER /  GÜNCEL

Cansever evli mi eşi var mı Cansever gençliği nasıldı? Cansever hayatı

Cansever evli mi eşi var mı Cansever gençliği nasıldı? Cansever hayatı

Sesi ve farklı tarzı ile sevilen şarkıcı Cansever bu akşam İbo Show'un konuklarından biri olacak. Özel hayatı hep merak konusu olan Cansever aslen Makedonyalı ve 54 yaşında. Gerçek adı Dzansever Dalipova hiç evlenmedi ve çocuğu yoktur. Küçük yaşta gözünü kaybeden Cansever 7 çocuklu bir aileden geliyor. 12 yaşında oyun oynarken gözünü kaybeden Cansever hakkında merak edilenler...

Abone ol

Güçlü sesi, kendine has giyim tarzı ve şarkıları ile sevilen başarılı isim Cansever'in hayatı merak konusu oldu. Uzun süredir müzik piyasasından uzak kalan Cansever bu akşam ibo Show'un konuğu olacak, şarkıları ile seyirciyi mest edecek. 54 yaşında oaln Cansever aslen Makedonyalı. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever 7 çocuklu bir aileden geliyor. 12 yaşındayken sokakta çocukların sopa fırlatması sonucu tek gözünü kaybetmiştir

Cansever kimdir: Cansever, Temmuz 1967 yılında Makedonya’da Veles şehrinde 7 çocuklu ailede en küçük çocuk olarak doğmuştur. Gerçek adı Dzansever Dalipova’dır. Babası Makedonya’da tarlada çalışan bir ırgattı. Cansever, daha 12 yaşında küçücük bir kız iken, sokakta çocukların sopa
fırlatması sonucu tek gözünü kaybetmiştir.

Çocukluğundan beri müzik dünyası içinde olan Cansever, ilk albümü "Kemano Başal E Romenge" yi 1992 yılında Makedonya'da çıkartmış ve bu şarkı ile büyük bir başarı yak

Klip Müzik ile çalıştığı yıllarda iyi bir promosyon yapıldığı için uzun bir süre
yükselişini sürdürdü. Ancak, Klip Müzik son yıllarında ne kendisine ne de
sanatçılarına artık fayda sağlayamaz hale geldiğinde ve bir gün kapandığındaCanseverin şansı da kötüye gitmeye başladı. Üstüne bir de yıllardır çektiği sağlık sorunları yeniden kendini hissettirmeye başladı. Stres ve üzüntü her geçen gün Onun belini büküyor görüntüsünü olumsuz etkiliyordu. 1994  yılında 24  yaşlarındayken bir tür romatizma  çeşidi olan “Morbus Behterew” diye  bir  hastalık  onu  iki  büklüm  yaptı.  Türkiye’de  tedavisini  olamadı  15  yıl  çekti sonra 2007 yılında gittiği Almanya’ya yerleşti orada yaşamaya başladı.

2009 tarihinde Almanya’da ameliyat oldu. Ameliyat olarak yıllardır sırtında bir yük gibi taşıdığı kamburluk sorunundan kurtuldu. 2005 yılında “Gelinim Olur musun?”  yarışmasından Ata  ve meşhur anası Semra Yücelhanım ile tanıştı. Adana’ya konsere gittiğinde yanında Ata’yı da götürdü. Ata Adana’da otelde uyuşturucudan ölünce Cansever suçlandı.

Cansever  2013 yılının  Eylül  ayında  “Hey  Denysha”  isimli  yabancı  şarkıyı seslendirip üstüne birde klip çekince sosyal medya sallandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cansever kaç yaşında aslen nereli gerçek adı nedir? Cansever bilinmeyen hayatı
Cansever kaç yaşında aslen nereli gerçek adı nedir? Cansever bilinmeyen hayatı
Kürtçe dersini seçen kaç öğrenci var? Bakan Özer'den CHP'ye yanıt geldi
Kürtçe dersini seçen kaç öğrenci var? Bakan Özer'den CHP'ye yanıt geldi
Cansever eşi var mı hiç evlendi mi Cansever'in çocuğu var mı?
Cansever eşi var mı hiç evlendi mi Cansever'in çocuğu var mı?
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in derdi büyük! ABD Başkan Yardımcısı Harris'e Türkiye'yi şikayet etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in derdi büyük! ABD Başkan Yardımcısı Harris'e Türkiye'yi şikayet etti
Günel eşi kimdir evli mi boşandı mı? Azeri kızı Günel anne ve babası kimdir?
Günel eşi kimdir evli mi boşandı mı? Azeri kızı Günel anne ve babası kimdir?
Günel evli mi eşi kimdir Azeri kızı Günel Zeynalova boşandı mı?
Günel evli mi eşi kimdir Azeri kızı Günel Zeynalova boşandı mı?
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya uyarı
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya uyarı
Ordu'da 16 yaşındaki çocuk covid-19'a yenildi! Kahreden detay: Meğer 2 yıl önce...
Ordu'da 16 yaşındaki çocuk covid-19'a yenildi! Kahreden detay: Meğer 2 yıl önce...
Gaziantep FK Adana Demirspor karşısında dağıldı! İki penaltı kaçtı
Gaziantep FK Adana Demirspor karşısında dağıldı! İki penaltı kaçtı
Karabük'te heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı! AFAD açıklama yaptı
Karabük'te heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı! AFAD açıklama yaptı