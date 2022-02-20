Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 14 sayı farkla geçen Anadolu Efes şampiyon oldu.

Basketbol Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 86-72 yenerek şampiyon oldu.

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Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pierre, Ahmet Düverioğlu ve Booker ile etkili olan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertlilerin bu başlangıcına özellikle Moerman ve Micic'in hem dış atışları hem de sabırlı set hücumlarıyla karşılık veren Anadolu Efes çeyreği 16-14 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe hızlı başlayarak özellikle uzun oyuncusu Pleiss'i hem pota altında hem de dış atışlarda iyi kullanan Anadolu Efes, 14-0'lık seri yakalayarak farkı bir anda çift hanelere taşıdı: 14-25. Benchten gelen Beaubois ve diğer oyuncularından bu çeyrek genelinde yüksek yüzdeyle isabetli atışlar bulan Anadolu Efes soyunma odasına 41-27 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü eline alan rakibine Fenerbahçe Beko; Booker, Starks ve Guduric ile karşılık vermeye çalışsa da Micic ve Larkin gibi kozlarını iyi kullanan Anadolu Efes bu çeyrekte de iyi oyunu sürdürdü ve final periyotuna skor avantajıyla girdi: 49-62

Fenerbahçe Beko son çeyrekte bir türlü geri dönüş için reaksiyon gösteremedi. Çeyrek genelinde farkı genelde çift hanelerde tutan Anadolu Efes parkeden de 86-72 galip ayrılmayı bildi. Anadolu Efes bu sonuçla kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe: 72 - 86 :Anadolu Efes

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe: Starks 10, Biberoviç, Floyd 10, Melih Mahmutoğlu 10, Booker 17, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 6, İsmet Akpınar, Pierre 2, Guduric 15, Ahmet Düverioğlu 2

Anadolu Efes: Beaubois 19, Moerman 13, Pleiss 20, Micic 23, Simon 2, Yiğitcan Saybir 2, Ömercan İlyasoğlu, Erten Gazi 1, Akif Egemen Güven, Larkin 6