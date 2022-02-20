İstanbul Şile'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı
İSTANBUL Şile'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Abone ol
İSTANBUL Şile Otoyolu Nişantepe mevkiinde Ümraniye istikametine giden 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada Meryem ve Fatma Çalışkan yaralandı, 34 CZZ 631 plakalı araçta yangın çıktı.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.
Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.