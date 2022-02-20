BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul Şile'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Şile'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

İSTANBUL Şile'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Abone ol

İSTANBUL Şile Otoyolu Nişantepe mevkiinde Ümraniye istikametine giden 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada Meryem ve Fatma Çalışkan yaralandı, 34 CZZ 631 plakalı araçta yangın çıktı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Omicron'da 3 yeni belirti! Uzmanlar uyardı
Omicron'da 3 yeni belirti! Uzmanlar uyardı
Fenerbahçe konuk ettiği Hatayspor'u Serdar Dursun'un penaltılarıyla 2-0 mağlup etti
Fenerbahçe konuk ettiği Hatayspor'u Serdar Dursun'un penaltılarıyla 2-0 mağlup etti
Kader evli mi hiç evlendi mi eşi ve çocuğu var mı? Şarkıcı Kader eşi kimdir?
Kader evli mi hiç evlendi mi eşi ve çocuğu var mı? Şarkıcı Kader eşi kimdir?
Günel kaç yaşında aslen nereli Günel Zeynalova sevgilisi kimdir?
Günel kaç yaşında aslen nereli Günel Zeynalova sevgilisi kimdir?
Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 14 sayı farkla geçen Anadolu Efes şampiyon oldu.
Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 14 sayı farkla geçen Anadolu Efes şampiyon oldu.
Berdan Mardini sevgilisi kimdir model Morena Taraku kaç yaşında?
Berdan Mardini sevgilisi kimdir model Morena Taraku kaç yaşında?
Ukrayna'yı işgal iddialarını reddettiler: Rusya savaş isteyecek son ülkedir
Ukrayna'yı işgal iddialarını reddettiler: Rusya savaş isteyecek son ülkedir
Doğal gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak! Bakan Dönmez tarih verdi
Doğal gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak! Bakan Dönmez tarih verdi
Berdan Mardini aslen nereli kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
Berdan Mardini aslen nereli kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
ABD'li dev bankasından dikkat çeken tahmin! Faizde beklentiler değişti
ABD'li dev bankasından dikkat çeken tahmin! Faizde beklentiler değişti