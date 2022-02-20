Fatih Karagümrük konuk ettiği Sivasspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Sivasspor'u 1-0 yendi. Bu sonucun ardından puanını 36 yaparak 10. sıraya yerleşen Fatih Karagümrük, 27. haftada Başakşehir deplasmanına gidecek. 34 puanla 12. sırada yer bulan Sivasspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.Abone ol
2. dakikada çalımlarla ilerleyen Emre Mor'un ceza yayı önünde yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
16. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası dışında yerden çektiği şutta kaleci Muammer Yıldırım yatarak topa sahip oldu.
26. dakikada Gradel'in soldan yerden yaptığı ortada penaltı noktasında Pedro Henrique'nin gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
48. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan yaptığı ortada, arka direkte topu kontrol eden Fajr'ın vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
66. dakikada sağdan gelişen Fatih Karagümrük atağında Borini'nin şutunda top ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin eline çarptı. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Mert Güzenge penaltı kararı verdi. 68. dakikada penaltı atışını kullanan Borini meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Fatih Karagümrük karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Fatih Karagümrük: 1 - 0 :Sivasspor
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Emre Mor (Dk. 87 Salibur), Borini (Dk. 90+2 Balkovec), Jimmy Durmaz (Dk. 87 Adnan Uğur), Ahmed Musa (Dk. 79 Münir Levent Mercan)
Sivasspor: Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 74 Moussa Konate), Fajr (Dk. 89 Camara), Felix (Dk. 56 Hakan Arslan), Pedro Henrique (Dk. 74 Kerem Atakan Kesgin), Gradel, Kayode
Gol: Dk. 68 Borini (P) (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 44 Cofie, Dk. 67 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Gradel, Dk. 90+4 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 87 Jimmy Durmaz, Dk. 90+1 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük)