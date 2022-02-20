Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne koronavirüs aşısı desteği

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyon doz Sinovac, 100 bin doz Turkovac aşısı göndereceğini açıkladı. Erdoğan ve Tshisekedi'nin huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Tshisekedi, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, son 6 ayda Tshisekedi ile üçüncü kez bir araya geldiğini hatırlatarak ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerde ivmeyi arttıracağını aktardı.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesinde kabul ettiğimiz bildiri eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi bu çerçevede samimiyet kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ve işbirliği imkanlarını ayrıntılı şekilde gözden geçirdik" dedi.

Erdoğan'dan terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili işbirliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. Güvenlik ve terörle mücadele alanlarında dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Tshisekedi başta olmak üzere FETÖ terör örgütü ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ediyorum. Biz de terörle mücadelesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin yanında olmayı sürdürüyoruz. 1 Şubat'ta Ituri'de düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Kongo Demokrasi Cumhuriyeti'ni desteklemeye devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğimizi de ortak projelerle geliştirmek istiyoruz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kalkınma çabalarına olan desteğini sürdürüyor. TİKA; mesleki eğitimden sağlığa, idari ve sosyal altyapıya destekten okul yenilemesine kadar çeşitli projeler yürütüyor. Kalkınma çabaları Kongo Demokrasi Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ticaret hacminde hedef 250 milyon dolar

İmzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerin güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi ilişkilerimizi yakaladığımız ivme ile uyumlu çalışma, ekonomik ve ticari ilişkilerimiz giderek güçleniyor Salgın öncesinde 2018 yılında 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi neredeyse ikiye katladık. 250 milyon olan hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. Kongo Demokratik Cumhuriyet makamlarının desteğiyle iş adamlarımızı buradaki yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz" dedi.

Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne aşı desteği

Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşı hibesi yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Afrika Zirvesi vesilesiyle açıkladığım Kovid-19 aşısı hibesine dahil gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdim. Ayrıca ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bu gece veya yarın 1 milyon Sinovac aşısı ve bunun yanında da 100 bin doz Turkovac aşısını yine gönderecekler" ifadelerini kullandı.