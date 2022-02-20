Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı
TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı.
TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrası iki cumhurbaşkanı Türk ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayrakları önünde poz verdi.
Daha sonra Erdoğan ve Tshisekedi birbirine heyetlerini takdim etti.
Baş başa ve heyetler arası görüşmeler iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan ve Tshisekedi ortak basın toplantısı düzenleyecek.