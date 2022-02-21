ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna için anlaştı! Macron aracılık yaptı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıkladı. Anlaşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un sağladığı belirtildi.

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RUSYA-Ukrayna sınırındaki gerilim çatışma noktasına doğru giderken ABD ve Rusya liderleri işgal olmadığı takdirde buluşma konusunda prensip anlaşmasına vardı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi sürerken diplomatik sürece dair yazılı bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanları bu hafta buluşacak: Açıklamasında, Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin yaşanmaması için ABD'nin tüm diplomatik süreçleri kullanacağına işaret eden Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşmasının planlandığını hatırlattı.

İşgal olmazsa Biden ve Putin zirvesi yapılacak: Psaki, "(Ukrayna'ya yönelik) Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti." ifadesini kullandı. Psaki ayrıca, Moskova'nın halen kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de ifade etti.

Buluşma teklifi Macron'dan geldi: Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden arasında bir zirve düzenlemeyi taraflara teklif etti ve taraflar söz konusu teklifi prensipte kabul etti.

ABD İstihbaratı: Putin saldırı emrini verdi Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon tırmanırken, Amerikan istihbaratı medyaya ilginç bir iddia sızdırdı. Washington Post gazetesi ile CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, Putin'in Ukrayna saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair Amerikan istihbaratının elinde bilgi olduğu iddia edildi. Haberlerde bu bilginin Washington'a geçen hafta geldiği ve ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın istihbarat bilgisine dayanarak, Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğine karar verdiği şeklinde açıklama yaptığı ileri sürüldü. Bu bilginin tamamen yanıltma amacıyla da Rusya tarafından dolaşıma sokulmuş olabileceği de tartışılıyor.

Biden ABD yerel saatiyle pazar günü Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyini toplamış ve güvenlik kurmaylarıyla krizin gidişatını değerlendirmişti.