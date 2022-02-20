Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 152'ye yükseldi

BREZİLYA'da yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 152'ye yükseldiği, kayıp olan 165 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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BREZİLYA'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesindeki Petropolis şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer can kaybının 152'ye yükseldiğini ve 165 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıklarken 24 kişinin ise kurtarıldığını aktardı. Felakette evlerini kaybeden 967 kişinin ise Petropolis şehrinde çoğu okul ve kiliselerde barınaklara yerleştirildiği bildirildi.

Rio de Janeiro eyaleti sivil savunma ekipleri şehirde 642 toprak kayması daha yaşandığını bildirirken felaketten en çok etkilenen 5 bölgenin yeniden inşası için 150 milyon real (39 milyon 970 bin dolar) bütçe ayrıldığı bildirildi.