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Peş peşe depremler ürküttü! Deprem Uzmanı Naci Görür'den flaş açıklama

Peş peşe depremler ürküttü! Deprem Uzmanı Naci Görür'den flaş açıklama

Deprem konusunda sık sık uyaran Prof. Dr. Naci Görür dün meydana gelen Tekirdağ depremi sonrası uyarılarda bulundu. görür meydana gelen depremin uyarıcı niteliğinin olduğunu söyledi.

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İSTANBUL depremi korkusu yükselerek devam ediyor. Dün meydana gelen depremler sonrası yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem için değerlendirmelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 23.20'de meydana gelen deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti. Deprem Tekirdağ ve ilçelerinde de hissedildi.

Görür'ün açıklaması şöyle:
"Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı"

EGE Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4,0 büyüklüğünde, Marmara Denizi'nde ise Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara'yı bırakın gidin!

İSTANBUL ve Marmara çevresi için deprem uyarılarında Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan dehşetli açıklamalar geldi. İstanbul'un deprem tarihini anlattığı konuşmasında flaş açıklamalar yapan Yaltırak Marmara'yı evinizi bırakın gidin diye açık açık söyledi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye, Kent Konseyi ve Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen " Geçmişten Geleceğe Marmara Depremleri" konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara bölgesinin deprem riskinde olduğunu söyleyip uyarılarda bulunarak, " Tedbirler almıyorsanız, Marmara'yı ve evinizi bırakıp gidin" dedi.

"O zaman başka bir çare yolu öneriyorum, aklı başında olan Marmara’dan gitsin. Ne mal bıraksın, ne mülk bıraksın, hepsinin değeri varken hepsini satsın gitsin.

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