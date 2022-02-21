28 Şubat toplantısının davetiyesi dağıtıldı! 6 lider de altına imza attı

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partii, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin 28 Şubat toplantısının davetiyesi paylaşıldı. Parti isimleri alfabetik sıralamaya göre yazıldı; toplantı Çankaya'daki Bilkent Otel'de yapılacak.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından 6 muhalefet parti liderinin 28 Şubat'ta düzenleyeceği toplantının davetiyesini yayımladı.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yazan davetiyede, 6 partinin logoları ve genel başkanlarının isimleriyle birlikte imzaları yer alıyor. Davetiyede, parti isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazılması dikkat çekti. Toplantının 28 Şubat 2022 tarihinde Çankaya'daki Bilkent Otel'de yapılacağı belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin liderleri 12 Şubat’ta bir araya gelmişti. 5 saat 15 dakika süren tarihi buluşma sonrası genel başkanlar, ortak açıklama yapmıştı.