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Rusya Devlet televizyonundan skandal Erdoğan yorumu! Erdoğan'ın fotoğrafıyla ekrana getirdiler

Rusya Devlet televizyonundan skandal Erdoğan yorumu! Erdoğan'ın fotoğrafıyla ekrana getirdiler

RUSYA, Ukrayna'yı işgale hazırlanırken, devlet televizyonu, binlerce internet sitesi ve yayın kuruluşuyla bir yandan da kara propagandaya hız verdi. Rusya devlet televizyonu, "Savaş kimlerin işine gelir" sorusunu sordu ve aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğu liderlerin fotoğraflarını paylaştı.

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Rusya ile Ukrayna arasında gerilim her ne kadar Putin ve Biden’ın bir zirve için prensipte anlaştığını duyurması ile azalsa da Rusya devlet televizyonunda yayınlanan bir program, Rusya'nın işgal için kara propagandasının tüm hızıyla devam ettiğini gözler ünene serdi. 'Kirli bayrak' operasyonlarıyla Ukrayna'yı işgal için bahane yaratmaşa çalışan Rusya, devlet televizyonu başta olmak üzere elindeki tüm medya organlarıyla da kirli propagandaya başladı. 

Rusya devlet televizyonu Rossiya 1’de yayınlanan bir programda sunucu, “Hangi liderlerin savaşa ihtiyacı var” diye bölüm hazırladı. Sunucunun hazırladığı listede aralarında birçok lider yer alırken, bunların gerekçeleri de söylendi.

Rus devlet televizyonunda yayınlanan haberde İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yer alırken, İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens Andrew’ün seks skandalını örtbas etmek için savaşı körüklediği öne sürüldü.

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinden Boris Johnson’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emmanuel Macron’a birçok ismin yer aldığı liste sosyal medyada gündem oldu. Putin’e yandaş olduğu  bilinen sunucu Dmitry Kiselyov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda binlerce insanı öldürdüğünü öne sürerken, bu gerilimin arkasında da batılı liderlerin olduğunu iddia etti.

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