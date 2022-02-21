Büyücü 'cin çıkarıyorum' diye onlarca kadına tecavüz edip videoya aldı! Karısı yardım etti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kendisini ‘Bio enerji uzmanı’ ve ‘Yaşam koçu’ olarak tanıtan Bahadır Koyuncu, psikolojik yardım almak isteyen kadınlarla ‘cin çıkarma’ bahanesiyle zorla ilişkiye girdi o anları da kameraya aldı. Koyuncu'ya tüm iğrenç işlerinde karısı Şirin Koyuncu yardım etti.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisini 'Yaşam koçu' ve 'Bio enerji uzmanı' olarak tanıtarak, yardım almak için gelen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle taciz edip, cinsel ilişkiye zorlayan Bahadır Koyuncu, eşi Şirin Koyuncu ve yardımcıları Abdullah Çil hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu Bahadır Koyuncu'nun "nitelikli cinsel saldırı", "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Karısı ve yardımcısı serbest kaldı

Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan operasyonda Bahadır Koyuncu tutuklanırken, eşi ve yardımcısı ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Koyuncu'nun eşi Şirin Koyuncu ve yardımcıları Abdullah Çil'in de ise "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar, hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazal Y., Dilara İ., Özlem D. ve Yağmur A. ise mağdur olarak iddianamede yer aldı.

'Sizde büyü var', 'cinleri çıkarmamız lazım' diye binlerce lira para aldı

Şirin Koyuncu'nun da eşiyle birlikte hareket ettiği vurgulanan iddianameye göre, Muğla Seydikemer'de bulunan evlerine gelen kadınlara, 'sizde büyü var', 'cinleri çıkarmamız lazım' diyerek sözde dini seanslar düzenlediler. Bahadır Koyuncu bu sözde dini seanslar karşılığında mağdur kadınlardan para aldı.

Kadının hem parasını aldı hem de defalarca cinsel ilişkiye girdi

Belirlemelere göre Bahadır Koyuncu, mağdur Dilara İ.'den 300 lira ücret alarak birden fazla cinsel ilişkiye girdi. Hazal Y.'den para almadığı ancak cinsel saldırıda bulunduğu, Yağmur A.'dan ise 3 bin 600 lira para aldığı, Özlem D.'den ise 5 bin lira para aldığı saptandı.

Büyü ve cin çıkarma malzemeleri ele geçirildi

Evde yapılan aramalarda, cin çıkarma ve büyü seanslarında kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları ele geçirildi. Hazırlanan iddianamenin detaylarında ise kendisine 'yaşam koçu', 'medyum', 'hoca' olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'nun mağdur kadınları nasıl etki altına aldığı ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Gizlice çektiği görüntüleri hem kendi hem yardımcısı depoladı

İddianameye göre, cinsel birlikteliğe girmeye zorlanan mağdur kadınlar Koyuncu'nun talimatıyla yardımcısı Abdullah Çil tarafından Fethiye'den alınarak Bahadır Koyuncu'nun ikametine getirildi. Bahadır Koyuncu, sözde 'dini seans' sırasında cinsel birliktelik yaşadıkları esnada çekmiş olduğu fotoğrafları hem kendi dijital arşivinde hem de Abdullah Çil'in telefonunda depoladı.

2 bine yakın video ve fotoğraf arşivi bulundu

Koyuncu'ya ait bir hard diskte yapılan incelemelerde 727 adet erkek ve kadınlara ait fotoğraf ve video bulundu. Sadece bir klasörde 833 adet çeşitli kadınların cinsel içerikli fotoğraf ve videolarına rastlandı. Bu videolar arasında mağdur kadınlarla çekilen görüntülerde bulundu. Bazı videolarda Koyuncu'nun mağdur kadınları soyarak üzerlerine kalemle figürler çizip cinsel ilişkiye girdiği saptandı.

Üzerlerini çıkarttırdı simge ve semboller yazdı, tecavüz etti

Bahadır Koyuncu'nun dijital materyallerinden çıkan bilgilere göre; eve gelen mağdur kadınların üzerlerini çıkartmalarını sağlayarak çıplak vücutları üzerinde simge ve semboller yazdığı saptandı. Sonrasında ise cin çıkartma bahaneleri ile dini duygularını istismar etmek suretiyle cinsel saldırıda bulundu.





Uygunsuz videoları arşivledi

Bu esnada ise kadınların uygunsuz fotoğraf ve videolarını çekerek arşivledi. Koyuncu ifadesinde kadınların rızalarının bulunduğunu beyan etti ancak, mağdur kadınların vazgeçmek istediklerinde ise başlarına kötü şeyler geleceğini söyleyerek tehditlerde bulunduğu saptandı.