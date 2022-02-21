Sağanak yağmur ve kar yağışı fena geliyor! 6 gün sürecek yağışlar için Orhan Şen uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Prof. Dr. Orhan Şen'den sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı geldi. Bugün balayacak yağışlar, İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak... İşte il il hava durumu...
Meteoroloji, 21 Şubat hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre bugünden itibaren tüm hafta içi yurt genelinde yağmur bekleniyor. Yurdun doğusu için de cumaya kadar kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise bugün başlayacak olan yağışlarla ilgili uyarılar yaptı İşte il il hava durumu raporu detayları...
Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Çankırı, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat, Sivas, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.