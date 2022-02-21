Sağanak yağmur ve kar yağışı fena geliyor! 6 gün sürecek yağışlar için Orhan Şen uyardı

Meteoroloji, 21 Şubat hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre bugünden itibaren tüm hafta içi yurt genelinde yağmur bekleniyor. Yurdun doğusu için de cumaya kadar kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise bugün başlayacak olan yağışlarla ilgili uyarılar yaptı İşte il il hava durumu raporu detayları...