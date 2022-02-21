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Aylar sonra sessizliğini Tarkan Geççek'le bozdu! Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker paylaştı

Aylar sonra sessizliğini Tarkan Geççek'le bozdu! Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker paylaştı

Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını Twitter hesabından paylaştı.

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Uzun süredir ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Daha sonra Peker'in dijital materyallere erişimi engellemiş, sosyal medyada üzerinden paylaşım yapması yasaklanmıştı.

Sedat Peker'in büyük oğlu Celal Han Peker, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Celal Han Peker, Tarkan'ın ses getiren 'Geççek' şarkısını sosyal medya hesabından "Geççek, çok az kaldı" notuyla paylaştı. Peker'in paylaşımı 300 retweet, 6 bine yakın beğeni aldı. 

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