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Önder Öztarhan'ın eşi kimdir boşadılar mı? Aslı Enver'in sevgilisi kimdir?

Önder Öztarhan'ın eşi kimdir boşadılar mı? Aslı Enver'in sevgilisi kimdir?

Aslı Enver ile bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşayan Önder Öztarhan merak konusu oldu. Pek çok önemli markanın danışmanlığını üstlenen Önder Öztarhan, kariyerinin önemli bir kısmını müdürlük pozisyonunda sürdürmüştür. Peki, Önder Öztarhan kimdir, ne iş yapıyor? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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 Aslı Enver'in birkaç aydır beraber olduğu iş adamı sevgilisi Önder Öztarhan'ın evlilik için acele ettiği ve Aslı Enver'i ailedeki herkese tanıştırdığı iddialarının ardından Önder Öztarhan bir kez daha merak konusu oldu. Bir dargın bir barışık şekilde uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen ünlü oyuncuyla ilgili "Aslı Enver'in sevgilisi Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Pazarlama ve işletme alanında çok önemli firmalara hizmet veren Önder Öztarhan, son günlerde biyografisi ile araştırılan isim oldu. Peki, Önder Öztarhan Kimdir, ne iş yapıyor?

                                   Önder Öztarhan, Nazlı Öztarhan ile evliydi. 

Önder Öztarhan kimdir, ne iş yapar:

Ahmet Önder Öztarhan, 1972 İstanbul doğumludur. Orta ve Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde, üniversite eğitimini Amerika’da Pazarlama ve İşletme üzerine University of Massachusetts Amherst’de tamamladı.

Estee Lauder Group Şirketi ve Nike gibi global markaları pazara kazandıran Vepa Aile şirketinde iş hayatına atıldı. 1996’dan 2000 yılına kadar grubun kozmetik bölümünde görev aldıktan sonra, 2000 yılında Vepa Sport Perakende Direktörü ve 2002 yılında Genel Müdürlük pozisyonlarını yürütmüştür.

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