Cemal Güzelci şirketleri neler hangi şirketlerin sahibi ne iş yapıyor?

Uzun süredir kimseyle görünmeyen ve evlilik defterini kapattığı söyleyen Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile ilk kez yakalandı. Samimi pozlar veren yeni çift magazin basınının gündemi oldu. Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı olan Cemal Güzelci 47 yaşında. Hülya Avşar ise 58 yaşında. Peki Cemal Güzelci ne iş yapıyor, şirketleri neler?

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Yılın aşk bombası patladı ve Hülya Avşar yeni sevgilisi ile ilk kez magazine yakalandı. Evlilik defterini çoktan kapattım diyen Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile yakalandı. Bu gelişmenin ardından Hülya Avşar'ın yeni sevgilisi Cemal Güzelci merak konusu oldu. 47 yaşında olan Cemal Güzelci Hülya Avşar'dan 11 yaş küçük. Birçok içecek firmasının sahibi olan Cemal Güzelci aynı zamanda Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı.

Cemal Güzelci Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Milli futbolcu Burak Yılmaz ile de yakın arkadaş olan Cemal Güzelci, futbolla da yakından ilgilidir.

Cemal Güzelci, 47 yaşındadır. Cemal Güzelci bir yatırım şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi'ni bitirmiştir. 1992'den beri giyim sektöründe birçok kademede çalışan Güzelci, 2002 yılında şu an yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin kurukuşunda bulunmuştur. Şirketin en büyük ortağıdır. Cemal Güzelci'nin çok iyi derecede Rusça konuştuğu biliniyor.

Cemal Güzelci ne iş yapıyor:

Cemal Güzelci'nin yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı şirketin deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Ayrıca çok sayıda içecek firmasının da sahibi olan şirket, tüm bunlar dışında bir yenilenebilir enerji firmasını da iştirakleri arasına almıştır.deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Ayrıca çok sayıda içecek firmasının da sahibi olan şirket, tüm bunlar dışında bir yenilenebilir enerji firmasını da iştirakleri arasına almıştır.