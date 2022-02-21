Ali Babacan'ın atlı pozu olay olmuştu yem fiyatlarına ilişkin paylaştığı fotoğrafa bakın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yem fiyatlarına tepki için sosyal medya hesabından paylaştığı sahilde romantik yürüyüş fotoğrafı tartışma konusu oldu.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan yine kafaları karıştırdı.

Benzin fiyatlarını protesto için eşiyle birlikte ata binerek poz veren Babacan, yine polemik konusu olacak fotoğraf paylaştı.

Sahilde eşiyle birlikte yürüyen bir fotoğrafını paylaşan Babacan, "yem fiyatlarını görünce biz :)" notunu düştü.

"Yem ile sahilde yürüyüş" ne alaka?

Paylaşımın altına mesajı anlamakta zorlandıklarını belirten çok sayıda yorum geldi.

Kullanıcılar, "Yem fiyatları ile kumsal arasındaki bağlantıyı birileri açıklasın derken, kimileri de "anlamayan bir tek ben miyim?" şeklinde görüş belirttiler.

"Attan da olduk" mesajı mı?

Babacan destekçileri ise Babacan'ın "yem pahalanınca ata binmekten olduklarını yürümeye mecbur kaldıkları'" mesajı verdiğini yazdı.

Babacan daha önce de artan benzin fiyatlarına tepki için eşiyle birlikte at sefasına ilişkin fotoğraf paylamış ancak bunun iletişim kazası olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı. Babacan, Türkiye şartlarında ata binmenin "lüks ve keyif işi" olduğunu unutmakla eleştirilmişti.