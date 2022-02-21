BIST 2.053
DOLAR 13,62
EURO 15,50
ALTIN 828,42
HABER /  GÜNCEL

Kenan Işık son hali nasıl ne olmuştu Kenan Işık hastalığı nedir?

Kenan Işık son hali nasıl ne olmuştu Kenan Işık hastalığı nedir?

Yılların televizyoncusu ve oyuncucu Kenan Işık 8 yıldır komada, son sağlık durumu hakkında yeni bilgileri yakın arkadaşı anlattı. 2014 yılında spor sonrası saunaya giren ve dengesini kaybederek düşen Kenan Işık'a ne oldu, şimdiki hali nasıl? Peki Kenan Işık'a ne olmuştu, ne zamandan beri hasta?

Abone ol

Spor yaptıktan sonra saunaya giderken ayağı kayan ve kafasını yere çarpan usta oyuncu Kenan Işık'tan gelen son haberler sevindirdi. Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri yakın arkadaşı anlattı.  2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı.

4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.

Kenan Işık bıraktığınız gibi: Kenan Işık'ın Sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek, Kenan Işık'ın Sağlık durumunu anlattı:

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

74 yaşında olan Kenan Işık aslen Malatyalı. Beril Işık ile evli olan Kenan Işık'ın Mehmet Işık, Ahmet Işık adında 2 çocuğu var. 

Kenan Işık'a ne olmuştu: Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpmıştı. Düşmenin etkisiyle beyin kanaması geçiren Kenan Işık, hemen ameliyata alınmıştı.

Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam edildi. Bir süredir de kendisinden müjdeli bir haber alınamıyordu.

Eşi son durumu anlattı: Sevenlerinin zaman zaman son durumunu merak ettiği Kenan Işık’tan bu kez müjdeli bir haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık güzel haberi verdi.

Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da spor yaparken bir anda düştü felç kaldı! Yaptığı gören şaştı kaldı: İlk defa denedim
Adana'da spor yaparken bir anda düştü felç kaldı! Yaptığı gören şaştı kaldı: İlk defa denedim
Büyükada’da İSKİ borusu patladı! Vanayı kaçak açmaya çalışınca böyle oldu
Büyükada’da İSKİ borusu patladı! Vanayı kaçak açmaya çalışınca böyle oldu
e-sigarayla ilgili araştırma sonuçları korkuttu
e-sigarayla ilgili araştırma sonuçları korkuttu
Ali Babacan'ın atlı pozu olay olmuştu yem fiyatlarına ilişkin paylaştığı fotoğrafa bakın
Ali Babacan'ın atlı pozu olay olmuştu yem fiyatlarına ilişkin paylaştığı fotoğrafa bakın
Sinan Yılmaz kimdir kaç yaşında aslen nereli Sinan Yılmaz şarkıları neler?
Sinan Yılmaz kimdir kaç yaşında aslen nereli Sinan Yılmaz şarkıları neler?
Camide korkunç olay! Kanlar içinde kaldı
Camide korkunç olay! Kanlar içinde kaldı
Önder Öztarhan'ın eşi kimdir boşadılar mı? Aslı Enver'in sevgilisi kimdir?
Önder Öztarhan'ın eşi kimdir boşadılar mı? Aslı Enver'in sevgilisi kimdir?
Yumurta üreticileri 'zam oyununda' suçu marketlere attı
Yumurta üreticileri 'zam oyununda' suçu marketlere attı
Cemal Güzelci şirketleri neler hangi şirketlerin sahibi ne iş yapıyor?
Cemal Güzelci şirketleri neler hangi şirketlerin sahibi ne iş yapıyor?
Balıkesir'de 36 gündür kayıptı! Kahreden haber geldi: Yaşlı adam bakın nerede bulundu
Balıkesir'de 36 gündür kayıptı! Kahreden haber geldi: Yaşlı adam bakın nerede bulundu