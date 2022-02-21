TÜİK açıkladı Üretici enflasyonu rekor tazeledi

TÜİK yurt dışı üretici enflasyonu Ocak 2021 verilerini açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi rekor tazeledi.

Abone ol

Yurt dışı üretici enflasyonu ocakta rekor tazeledi. TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,71 artış gösterdi.

YD-ÜFE, ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksi.

Ara malında artış yüzde 114,86

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 98,47, imalatta yüzde 96,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 114,86, dayanıklı tüketim malında yüzde 84,11, dayanıksız tüketim malında yüzde 76,98, enerjide yüzde 189,34, sermaye malında yüzde 78,57 artış olarak gerçekleşti.

Enerjide artış 11,73

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,82, imalatta yüzde 3,23 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 4,47, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,27, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,00, enerjide yüzde 11,73, sermaye malında yüzde 1,17 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 4,47, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,27, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,00, enerjide yüzde 11,73, sermaye malında yüzde 1,17 artış olarak gerçekleşti.

Ana metallerde artış yüzde 142,97

Yıllık YD-ÜFE’ye göre 17 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 62,40, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 66,72, deri ve ilgili ürünler yüzde 69,44 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 189,34, ana metaller yüzde 142,97, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 122,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.