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Çorum'da MİT ve Emniyet’ten DEAŞ operayonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da MİT ve Emniyet’ten DEAŞ operayonu: 5 gözaltı

Çorum’da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, “Terörizmle mücadele alanında yürütülen faaliyetler, belirli bir suçla mücadele faaliyetinden ziyade, devletin varlığı ve bütünlüğü, vatandaşın huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürmesi mücadelesi niteliğini taşımaktadır. Bu bakımdan, terörizmle mücadeleye yönelik farklı birçok alanda çalışmalar yürütülmüş olmakla birlikte, birinci hedef olarak terörün ortadan kaldırılması amaçlanmış olup bu kapsamda; DEAŞ Terör Örgütünün Ülkemize yönelik eylem faaliyetlerinin tespit ve deşifresi açısından yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda faaliyetlerde bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu şahısların ilimiz merkezinde ikamet ettikleri adreslere yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile birlikte koordineli olarak yapılan planlı operasyonda 5 (beş) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin geleceği ve sınır bölgelerimizin güvenliği açısından terör örgütlerle mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir” ifade edildi.

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