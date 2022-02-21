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Kenan Işık'a ne oldu son hali nasıl Kenan Işık yaşı kaç kiminle evli?

Kenan Işık'a ne oldu son hali nasıl Kenan Işık yaşı kaç kiminle evli?

Yılların televizyoncusu ve oyuncucu Kenan Işık 8 yıldır komada, son sağlık durumu hakkında yeni bilgileri yakın arkadaşı anlattı. 2014 yılında spor sonrası saunaya giren ve dengesini kaybederek düşen Kenan Işık'a ne oldu, şimdiki hali nasıl? Peki Kenan Işık'a ne olmuştu, ne zamandan beri hasta?

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Spor yaptıktan sonra saunaya giderken ayağı kayan ve kafasını yere çarpan usta oyuncu Kenan Işık'tan gelen son haberler sevindirdi. Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri yakın arkadaşı anlattı.  2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı.

4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.

Kenan Işık bıraktığınız gibi: Kenan Işık'ın Sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek, Kenan Işık'ın Sağlık durumunu anlattı:

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

74 yaşında olan Kenan Işık aslen Malatyalı. Beril Işık ile evli olan Kenan Işık'ın Mehmet Işık, Ahmet Işık adında 2 çocuğu var. 

Kenan Işık'a ne olmuştu: Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpmıştı. Düşmenin etkisiyle beyin kanaması geçiren Kenan Işık, hemen ameliyata alınmıştı.

Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam edildi. Bir süredir de kendisinden müjdeli bir haber alınamıyordu.

Eşi son durumu anlattı: Sevenlerinin zaman zaman son durumunu merak ettiği Kenan Işık’tan bu kez müjdeli bir haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık güzel haberi verdi.

Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

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