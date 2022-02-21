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Cumhuriyet yazarı Ali Babacan'ı sert eleştirdi: 'İnşaat ya resulullah' politikası uygulayıcısı

Cumhuriyet yazarı Ali Babacan'ı sert eleştirdi: 'İnşaat ya resulullah' politikası uygulayıcısı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Millet İttifakı konumunu eleştiren Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Babacan'ın ekonomi politikalarını eleştirerek "Ali Babacan da 'İnşaat ya resulullah' politikasının uygulayıcısıdır. 2015’ten sonrasından sorumlu değilim, demek çok kolaycılıktır." dedi.

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Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, eski Ekonomi Bakanı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekonominin düzelmesi konusunda hukuk ve adalet vurgusu yapmasına ilişkin olarak, "Ekonomik çöküşü salt 'hukuk ve adalet yoksunluğuna' bağlamak, hukuk ve adaletin sağlanması ile hemen ekonominin düzeleceğini söylemek, hem çok kolaycı hem de ülkemizin temel ekonomik sorunlarından sanki habersiz olmak demektir" dedi. 

Bursalı, "Babacan’ın, hükümetin 2015 sonrası politikalarından sorumlu olmadığını, o yıla kadar ekonominin sanki her bakımdan tıkırında gittiğini sandığını" savundu. 

Bursalı, "Ali Babacan ve iktidar, dışarıdan doğrudan yatırım ve sıcak paranın yağması ile ülkeyi bol para ile içinde yüzdürdüler. Ülkenin düşük teknolojili ekonomik yapısını neredeyse olduğu gibi bıraktılar, bunu değiştirecek politikalar akıllarının ucundan bile geçmedi! Ali Babacan da 'İnşaat ya resulullah' politikasının uygulayıcısıdır. 2015’ten sonrasından sorumlu değilim, demek çok kolaycılıktır. Sizi 2015’ten öncesinden sorumlu tutuyorum" görüşünü savundu. 

Bursalı, "Salt hukuk ve adalet tesisiyle ülke ekonomisi düzelmez! Ali Babacan, ülkeye para aksın, biz de her şey düzelmiş gibi davranalım, küresel oyununun adamı mı?.." ifadesini kullandı. 

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